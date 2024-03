Com 112 mil vagas, inscriÃ§Ãµes para o Fies jÃ¡ estÃ£o abertas

Começaram, nesta terça-feira (12), as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), programa que possibilita o financiamento de cursos superiores em faculdades particulares.

Um diferencial neste ano é que o programa vai contar, pela primeira vez em sua história, com o Fies Social, categoria que oferece condições especiais de financiamento para pessoas de baixa renda, possibilitando que elas financiem até 100% do valor do curso.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), o Fies vai estar ofertando 112 mil vagas neste ano, com metade destinada à versão Social do programa.

As inscrições já estão abertas, e podem ser feitas através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, no site do governo federal, até a sexta-feira (15). O resultando está previsto para ser divulgado na próxima semana, dia 21.

