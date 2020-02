Projeto quer proibir uso de fogos de artifício com barulho

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Foi apresentado, pelo deputado estadual Neno Razuk (PTB), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (AL-MS) o projeto que proíbe o uso de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos com estampido, aqueles que produzem barulho.

A proposta segue para as comissões da Casa de Leis, para depois ser votado em plenário pelos deputados. A intenção é que caso a lei seja aprovada, ela entre em vigor em um prazo de 180 dias após sua publicação.

O autor da matéria alega que estes fogos de artifício com estampido são prejudiciais à saúde e bem estar de animais, crianças com autismo e idosos. “Infelizmente as campanhas que existem para que a população se conscientize e deixe esse hábito não tem surtido o efeito esperado”.

A proposta destaca que os fogos com efeitos visuais luminosos ou de cores, que não produzem estampido, continuarão sendo permitidos, sem qualquer restrição. Para coibir a prática, está previsto a aplicação de multas às pessoas que descumprirem a lei.

A proibição inclui os locais públicos e privados, assim como fechados e abertos. Caso a proposta seja aprovada pelos deputados na Assembleia, ainda passa pelo crivo do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), que pode vetar ou sancionar a matéria.

