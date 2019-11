Pronto Socorro de Corumbá deve ser entregue em maio, diz Azambuja

Nessa quinta-feira (14) durante sua visita a Corumbá o governador Reinaldo Azambuja vistoriou a obra de construção do Pronto Socorro, em anexo à Santa Casa, e anunciou a previsão de entregar a obra em maio de 2020.

A nova estrutura para atendimento de urgência e emergência do hospital terá 3,5 mil m², distribuídos entre salas de emergência, ambulatório, enfermaria, receptivo e setor de triagem. “A gente fica muito contente com o andamento das obras. Se Deus quiser, em maio do ano que vem, vamos estar entregando uma nova estrutura de saúde, totalmente equipada e moderna para fazer um bom atendimento à população”, afirmou Reinaldo Azambuja.

Azambuja destacou ainda a parceria com o prefeito Marcelo Iunes e explicou que o edifício é um compromisso com a cidade e faz parte do projeto de regionalização da saúde. “Isso faz parte da nossa estruturação de saúde em Mato Grosso do Sul. São seis hospitais, alguns já entregues, outros em construção, como este aqui. É uma obra importante para toda a região do Pantanal”, explicou.

O Governo do Estado liberou R$ 12 milhões para a construção da unidade. Durante o Governo Presente em Aquidauana, no mês passado, o principal tema levado pela comitiva de Corumbá para a mesa de discussão com Reinaldo Azambuja foi a conclusão da obra e a compra de equipamentos para o Pronto Socorro.

Deixe seu Comentário

Leia Também