Proposta do Capitão Contar de Escola Bilíngue para Surdos é rejeitada

O Projeto de Lei 125/2019, do deputado estadual, Capitão Contar que dispõe sobre Escolas bilíngues para surdos no Estado foi rejeitada na sessão desta quinta-feira (3), na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, por 15 votos contrários.

O deputado acredita que tal atitude afeta a inclusão e, consequentemente, a oportunidade de um futuro melhor para as crianças do Estado. “É um retrocesso para MS. São muitas crianças que perderão a oportunidade de ter uma educação decente que proporcione um futuro melhor para ela. Todos temos direito à inclusão. Nas campanhas políticas todos dizem que as crianças são o futuro do Brasil, mas parece que essas crianças com deficiência não fazem parte do país”, explica o parlamentar.

Capitão Contar reforça que com a reprovação desta importante iniciativa, Mato Grosso do Sul vai na contramão de uma tendência nacional encabeçada pela primeira-dama, Michele Bolsonaro e pelo próprio presidente da República, Jair Bolsonaro.

Durante a análise do mérito, todos os parlamentares votaram a favor dos pareceres da proposta de lei.

No dia 26 setembro, Dia Nacional dos Surdos, Capitão Contar chegou a usar a tribuna da Casa de Leis para falar sobre esta data e lembrar da PL 125\2019 que poderia ajudar na inclusão dos surdos no Estado. Na ocasião, todos os parlamentares se emocionaram e falaram da importância da inclusão social e da acessibilidade.

Conheça a proposta do deputado Capitão Contar.

