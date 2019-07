Proposta para segurança de alunos será votada na semana que vem

Mauro Silva com assessoria

O vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), 1º secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal, apresentou novamente, nesta terça-feira (9), o seu Projeto de Lei que visa a instalação de detector de metais nas escolas da Rede Pública Municipal para aumentar a segurança dos estudantes. Porém a pauta ficou trancada e poderá ser votada na semana que vem.

A matéria está apta para votação em plenário com pareceres favoráveis da procuradoria jurídica da Casa de Leis e da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), da Educação e Segurança. "O Projeto estava pautado para votação em primeira discussão na sessão ordinária dessa terça-feira, mas foi trancada pelo pedido de vistas em outro projeto”, explicou Carlão.

“Apresentei projeto semelhante em 2013, depois reapresentei em 2014 e 2017, tendo sido vetado pelo então prefeito. Desta vez, apresentei o PL º 9.249/19 como autorizativo", acrescentou.

Tragédia de Suzano (SP)

O parlamentar acredita que a medida previne ações criminosas como a que aconteceu em Suzano (SP) no dia 14 de maio deste ano, onde Guilherme Taucci Monteiro, 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, 25 anos chegaram armados na Escola Estadual Raul Brasil e assassinaram 8 pessoas, sendo seis alunos e duas funcionárias. Após o crime Guilherme e Luiz se suicidaram.

O PL prevê que deverão ter prioridade na instalação dos equipamentos de segurança, as escolas, independente do porte, que possuam históricos de violência dentro do pátio e/ou em seu entorno. O ingresso de toda e qualquer pessoa em estabelecimento de ensino da rede pública municipal, sem exceção, está condicionada a passagem por um detector de metal e a inspeção visual de seus pertences, quando identificada alguma irregularidade.

Segurança – Carlão também é autor da Lei Nº 5.517/15 que autoriza o Poder Executivo Municipal a instalar Cercas Elétricas em todas as escolas públicas municipais. "Essa medida teria evitado inúmeros furtos e ações de vândalos".

