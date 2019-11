PSC fará seminário para jovens

A executiva estadual do Partido Social Cristão (PSC) realizará no próximo sábado (16), às 9h, na rua Padre João Crippa 1699, seu diretório estadual, no centro de Campo Grande, o 1º Seminário de Formação Política do PSC Jovem de Mato Grosso do Sul.

O evento tem como propósito a realização da instalação da executiva jovem do PSC no Estado e debater temas de inclusão da juventude na política nos dias atuais. O evento contará com as participações da Jéssica Ohana, Presidente Nacional da Juventude do PSC, do representante da juventude de Mato Grosso do Sul, Osvaldo Neto e também Paulo Matos, presidente da executiva estadual do partido.

Além de ser voltado para a juventude, o atual presidente estadual do PSC, Paulo Matos, destacou que o seminário também ficará marcado por ser a reestruturação do PSC no Estado de Mato Grosso do Sul.

Na ocasião serão ministradas palestras de apoio e incentivos de políticas para jovens, apresentações culturais, e por fim, o ato de filiação do partido. Para este evento, são esperadas cerca de 250 pessoas.

O evento é uma oportunidade para começar a estimular a importância de se fazer e de entender os mecanismos da política, principalmente para essa nova geração de jovens.

