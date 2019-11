PSC Jovem realiza 1º seminário político em MS

O Partido Social Cristão (PSC), realizou na manhã deste sábado (16) o 1º Seminário de Formação Política. O evento foi organizado pelo PSC Jovem e contou com a presença do presidente estadual do PSC, Paulo Matos, presidente nacional do PSC Jovem, Jéssica Ohana, presidente estadual do PSC Jovem Oswaldo Neto, presidente nacional do PSC Mulher, Jemima Santana e Liz Derzi Matos. Cerca de 150 pessoas eram esperadas no evento.

Conforme a presidente do PSC Jovem Nacional, Jéssica Ohana, equipes estão rodando o Brasil organizando a juventude do partido nos 27 estados. "Fazemos esse primeiro seminário de formação política para poder debater e tirar propostas estaduais de alguns temas pois a gente pretende em fevereiro um lançamento de um documento chamado Pacto pela Juventude que vai ser um documento que vai nortear as nossas candidaturas para 2020. Todos os candidatos a prefeito do PSC terão que se comprometer com a pauta da juventude com esse pacto. A ideia é você ouvir as demandas, os anseios, as necessidades que o jovem do Brasil tem".

Presidente estadual do PSC e pré candidato a prefeito da Capital, Paulo Matos, informou que "nós estamos reiniciando um processo de organização do PSC no Mato Grosso do Sul. A importância desse seminário é iniciar o processo de restruturação com a juventude principalmente e com as mulheres, que são movimentos importantes em qualquer segmento da sociedade e principalmente no partido. Nós estamos iniciando o primeiro de muitos que irão acontecer e à medida que o partido for se estruturando nós vamos dando maior corpo aos nossos próximos eventos".

O seminário, para o presidente estadual do PSC Jovem, é "ter o intuito de provocar o jovem para se engajar politicamente para ser voluntário, para fazer política na sua casa, na empresa... Para que eles tenham espaço para colocar suas ideias, para debater sobre os assuntos que são importantes. O jovem é muito importante porque ele tem esse dinamismo, ele tem interesse em participar e às vezes não tem espaço em outros lugares. No PSC Jovem nós vamos abrir espaços para os jovens trazerem as suas ideias, as suas convicções para a gente fazer política da melhor forma possível", concluiu Oswaldo Neto.

