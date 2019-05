PSD de Jardim elege presidente do diretório municipal

Na quarta-feira (22), o ex-prefeito de Jardim Dr. Erney Barbosa, acompanhado do secretário-geral Evandro Silva e do delegado do partido Zé Preto, protocolaram no diretório estadual do PSD a nova diretoria do partido no município de Jardim.



De acordo a assessoria de comunicação, no ato, os membros foram recebidos pelo deputado estadual Londres Machado (PSD) e pela equipe do diretório estadual.



O diretório municipal já visa as eleições 2020. “O Dr. Erney ingressa no PSD visando o crescimento e o fortalecimento do partido no estado e nas eleições municipais do ano que vem”, diz a assessoria.



O PSD-MS conta com o senador e presidente regional do PSD, Nelsinho Trad, o deputado federal Fábio Trad, prefeito da capital, Marquinhos Trad e o deputado estadual Londres Machado, além de vereadores.

Deixe seu Comentário

Leia Também