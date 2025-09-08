Menu
Política

PSD deixará articulação para compor chapa com Riedel nas mãos de Barbosinha

A decisão foi comunicada após reunião do partido na manhã desta segunda-feira

08 setembro 2025 - 11h35Sarah Chaves
Nelsinho, Nair Branti, Pedrossian Neto, Neuza, Emerson Garrucha e Otávio Trad

A direção do PSD de Mato Grosso do Sul se reuniu nesta segunda-feira (8), na sede do partido em Campo Grande, para traçar os caminhos da legenda rumo às eleições de 2026, avaliando o cenário político estadual e nacional.

O encontro contou com a presença do senador e presidente estadual Nelsinho Trad; do vice-governador Barbosinha;  do deputado estadual Pedrossian Neto; da prefeita de Douradina, Nair Branti; do vereador de Campo Grande, Otávio Trad, da vereadora Neuza Maria (Rio Negro); e do vice-prefeito de Bodoquena, Emerson Garrucha.

Na reunião, os dirigentes discutiram movimentações partidárias e definiram, por unanimidade, que o vice-governador Barbosinha ficará à frente da articulação política junto ao governador Eduardo Riedel, visando consolidar a presença do PSD nas eleições majoritárias e proporcionais de 2026.

Com atuação crescente no Estado, o PSD/MS hoje conta com 57 vereadores, 11 vices-prefeitos e 4 prefeitos, reforçando sua representatividade em Mato Grosso do Sul.

O grupo é um dos que querem formar chapa com o governador Eduardo Riedel (PP), que já tem para sua reeleição em 2026, o ex-governador Reinaldo Azambuja como pré-candidato ao Senado.  A estratégia do ex-governador é agregar lideranças de partidos alinhados, como PP, União Brasil, Republicanos e parte do MDB, para formar um palanque de centro-direita robusto.

