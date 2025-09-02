Menu
Política

PSD fará reunião para discutir cenário político para 2026 em MS, afirma Nelsinho

O encontro deverá acontecer na sede do partido, localizada em Campo Grande, com as lideranças

02 setembro 2025 - 15h54Brenda Assis e Sarah Chaves    atualizado em 02/09/2025 às 16h53
Nelsinho TradNelsinho Trad   (Assessoria de imprensa)

Na próxima segunda-feira (8), as lideranças do PSD em Mato Grosso do Sul vão se reunir para traçar os caminhos do partido no estado rumo as eleições de 2026.

“Discutir o cenário das movimentações partidárias e o quadro das eleições 2026 majoritárias e proporcionais”, afirmou o senador Nelsinho Trad ao JD1 Notícias.

A reunião deverá ter nomes de peso como o vice-governador Barbosinha, o secretário Jaime Verruck, o deputado estadual Pedro Pedrossian Neto, os vereadores Otávio Trad e Neuza representando os vereadores Capital e interior, a prefeita Nair Brant representando os prefeitos, e o vice-prefeito Emerson Garrucha representando os vice-prefeitos.

O encontro deverá acontecer na sede do partido, localizada em Campo Grande, com as lideranças.

