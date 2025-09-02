PSD fará reunião para discutir cenário político para 2026 em MS, afirma Nelsinho

Na próxima segunda-feira (8), as lideranças do PSD em Mato Grosso do Sul vão se reunir para traçar os caminhos do partido no estado rumo as eleições de 2026.
“Discutir o cenário das movimentações partidárias e o quadro das eleições 2026 majoritárias e proporcionais”, afirmou o senador Nelsinho Trad ao JD1 Notícias.
A reunião deverá ter nomes de peso como o vice-governador Barbosinha, o secretário Jaime Verruck, o deputado estadual Pedro Pedrossian Neto, os vereadores Otávio Trad e Neuza representando os vereadores Capital e interior, a prefeita Nair Brant representando os prefeitos, e o vice-prefeito Emerson Garrucha representando os vice-prefeitos.
O encontro deverá acontecer na sede do partido, localizada em Campo Grande, com as lideranças.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Política
1º dia de julgamento de Bolsonaro: veja o que aconteceu
Política
Vereadores aprovam maior parte das emendas à LDO e mantêm vetos a projetos do Executivo
Política
PL adia evento de filiação do Reinaldo Azambuja
Política
PSDB inicia articulação para definir nova executiva em Campo Grande
Política
Gonet solicita procedência da acusação do núcleo 1 e reafirma validade da delação de Cid
Política
Novo filiado do PT, Luso Queiroz anuncia planos para disputa legislativa em 2026
Política
Vereadores analisam vetos às emendas da Lei de Diretrizes Orçamentárias
Política
Projeto propõe cadastro público de condenados por violência doméstica em MS
Política
AO VIVO - STF julga Jair Bolsonaro e sete réus por tentativa de golpe
Política