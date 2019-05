PSD municipal terá Antônio Lacerda no comando

Antônio Lacerda, secretário de Governo da prefeitura da capital, foi conduzido a presidência do Diretório Municipal do Partido Social Democrático (PSD), na manhã deste sábado (18). A convenção contou com a eleição da única chapa inscrita. A gestão será de dois anos.



Em entrevista ao JD1 Notícias, Lacerda afirmou que no momento, o objetivo é ampliar as bases, atrair mais filiados e dar extensão maior ao partido, que atualmente conta com nomes tradicionais na política sul-mato-grossense como o prefeito da capital Marquinhos Trad, o senador Nelson Trad e o deputado federal Fábio Trad.



“Vamos trabalhar as bases no momento, sem falar em alianças políticas. Hoje o que fizemos foi formalizar um instrumento [diretório], no qual se planeja e busca o poder político. Nós vamos pensar em eleições, mas, só ingressaremos para tratar politicamente a partir de 2020. Em 2019, vamos tratar melhor com os filiados e cuidar da gestão”, disse o presidente.



Antônio salientou que o diretório está bem organizado, e permanece aberto a semana toda para receber simpatizantes e aqueles que queiram filiar-se.



“É um partido que nasceu com o destino de ser grande. Em 2011 quando foi criado, já estava posicionado como o 4° maior partido do país e mantém a posição. Nós temos um senador, um deputado estadual, federal, e prefeito da capital. Entendemos que o partido está bem estruturado para enfrentar as eleições 2020”, concluiu.

