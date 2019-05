PSD realizará na próxima semana convenção para eleger nova diretoria

O Partido Social Democrático (PSD) realiza no dia 18 de maio em Campo Grande, a convenção municipal para eleger a nova diretoria do partido. Filiados, simpatizantes e autoridades devem participar do evento.



Até o momento, o partido conta com uma chapa inscrita, e ao que tudo indica deve ser a única a pleitear a direção municipal. A chapa conta com Antônio Lacerda, secretário de Governo da Prefeitura da capital para presidente e de Robison Gatti, como vice.



A eleição está prevista para ocorrer entre 8h e 11h na sede do PSD, localizado na rua 15 de novembro, 2322.



A nova diretoria toma posse no mesmo dia da eleição e terá mandato de dois anos.

Deixe seu Comentário

Leia Também