Política

PSD vai aguardar retorno de Riedel para definir posição nas eleições

Segundo o senador Nelsinho Trad, discussões sobre alinhamento político ficam para depois do recesso

14 janeiro 2026 - 09h51Sarah Chaves
Senador Nelsinho Trad e o governador Eduardo Riedel -Senador Nelsinho Trad e o governador Eduardo Riedel -   (Ascom)

O presidente estadual do PSD, senador Nelsinho Trad, afirmou que qualquer definição sobre o futuro do partido nas eleições deste ano em Mato Grosso do Sul ficará para depois do recesso e deve esperar ainda o retorno do governador Eduardo Riedel (PP) do período de férias.

O parlamentar reforçou ao JD1 que não pretende antecipar discussões sobre o alinhamento político da sigla.

Questionado sobre a possibilidade de o PSD tratar, ainda neste mês, do espaço na chapa majoritária e da articulação com outros partidos, Nelsinho foi direto ao afirmar que a orientação é aguardar. “Aguardando ele retornar do recesso para não colocar o carro na frente dos bois”, respondeu o senador.

Lideranças devem tratar do espaço do partido na ala governista. A indefinição ocorre em meio à disputa por vagas ao Senado, cenário que aumenta a pressão por uma definição, mas que, por ora, segue em compasso de espera dentro do partido.

