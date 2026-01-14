PSD vai aguardar retorno de Riedel para definir posição nas eleições

O presidente estadual do PSD, senador Nelsinho Trad, afirmou que qualquer definição sobre o futuro do partido nas eleições deste ano em Mato Grosso do Sul ficará para depois do recesso e deve esperar ainda o retorno do governador Eduardo Riedel (PP) do período de férias.

O parlamentar reforçou ao JD1 que não pretende antecipar discussões sobre o alinhamento político da sigla.

Questionado sobre a possibilidade de o PSD tratar, ainda neste mês, do espaço na chapa majoritária e da articulação com outros partidos, Nelsinho foi direto ao afirmar que a orientação é aguardar. “Aguardando ele retornar do recesso para não colocar o carro na frente dos bois”, respondeu o senador.

Lideranças devem tratar do espaço do partido na ala governista. A indefinição ocorre em meio à disputa por vagas ao Senado, cenário que aumenta a pressão por uma definição, mas que, por ora, segue em compasso de espera dentro do partido.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também