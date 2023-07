Pedro Pedrossian Neto assume PSD em Campo Grande

Sem comando na Capital desde as eleições de 2022, o Partido Social Democrático (PSD) ficará sob o comando do deputado estadual Pedro Pedrossian Neto.

Nas redes sociais da sigla, é informada que decisão ocorreu após reunião, com o presidente regional, senador Nelsinho Trad, o PSD de Mato Grosso do Sul definiu o nome do deputado estadual Pedrossian Neto para assumir o diretório municipal da legenda em Campo Grande. "Essa escolha foi respaldada por todos os vereadores do PSD que se fizeram presentes e pelo ex-prefeito Marquinhos Trad.”

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também