PSDB tem estratégia para eleições

Em busca de ampliar a base do partido em Mato Grosso do Sul, o presidente Nacional do PSDB, Marconi Perillo e o tesoureiro e presidente regional da sigla, ex-governador Reinaldo Azambuja, afirmaram que pretensão é estabelecer chapas nas 79 cidades.

Marconi afirma que o partido está se reestruturando e aposta em parcerias em MS. “Agora conduzindo a direção do PSDB, comigo na presidência e Reinaldo na Tesouraria. Hoje a gestão do PSDB em MS é uma referência para todos nós tucanos a partir da gestão do Reinaldo duas vezes, e agora com o governador Riedel que dá sequência a esse trabalho”.

Já Reinaldo Azambuj, destacou meta de ter bases tucanas no legislativo em todos os municípios do estado, pois ainda há cidades sem candidatos próprios. “A tendência no legislativo municipal e de crescimentos, nossos líderes estão trazendo novos nomes. Na Capital teremos uma chapa completa de 30 candidatos, com vários segmentos organizados, porque a sociedade é plural e tem que ter representatividade”.

“Em Campo Grande, na janela partidária já teremos o incremento da bancada uma discussão que estamos tendo com o Beto Pereira".

Ainda no estado, os presidentes nacional e regional do PSDB cumprem seis seminários estaduais com todos aliados dos 79 municípios, para discutir formação política, campanha, plano de governo, aplicações do fundo eleitoral pra ter toda lisura e transparência.

