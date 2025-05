PSDB avalia 'superfederação' com o Republicanos após fusão com o Podemos

O governador Eduardo Riedel, que ocupa um cargo de vice-presidente do PSDB nacional informou em coletiva de imprensa nesta semana, que após a autorização para a fusão do partido como Podemos, o próximo passo é a avaliação de uma ‘superfederação’ com o Republicanos.



“A gente vai buscar essa frente de coalizão. No Mato Grosso do Sul, já são aliados naturais os partidos PSDB, Podemos e o Republicano, assim como PP e União, que são aliados dentro dessa ação política de governo. Em âmbito nacional, é natural que haja essas conversas, essas afinidades, porque vai haver uma diminuição de partidos. E que é muito bom. O Brasil não poderia conviver com 35 partidos dentro da sua composição democrática porque é disfuncional”, declarou.

Riedel destacou que todas essas tratativas caminham para o objetivo em conjunto de diminuir o número de legendas no país. “Não existem 35 ideologias, existem grupos e pensamentos que devem ser priorizados e é muito difícil fazer uma fusão, fazer uma federação, ter que tirar aquela característica de ter partido que não representa um pensamento mais generalizado. Temos que juntar partidos afins para poder discutir a política nacional com no máximo 10 partidos", concluiu.

