PSDB busca novas alianças para fortalecer chapa estadual em MS

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) em Mato Grosso do Sul já vem se movimentando e articulando estratégias para as eleições 2026. A saída de figuras importantes como Mara Caseiro e Zé Teixeira, que devem se filiar ao Partido Liberal (PL), acompanhando o ex-governador, Reinaldo Azambuja, tem levado os líderes do partido democrático a buscar novas alianças para fortalecer suas chapas.
Membros e representantes do PSDB se reuniram nessa segunda-feira (8) com a presença do ex-governador, Reinaldo Azambuja, que fez sua despedida no comando da executiva estadual do partido. De acordo com o deputado estadual, Pedro Caravina, em outubro o partido realizará a escolha das diretorias, com comissões provisórias em todo o país, incluindo o Mato Grosso do Sul.
"Vamos organizar pra ter chapas competitivas estadual. Pensamos em chamar o Paulo Duarte (PSB) e o Pedrossian Neto (PSD), claro, se o partido não tiver chapa", enfatizou.
Além disso, Jamilson Name, que está organizando a filiação de prefeitos, apontou que a movimentação de deputados ao PL deve impactar o cenário local. "Vão se filiar 18 prefeitos, a expectativa é que alguns deputados também migrem para o PL, como Mara Caseiro, Zé Teixeira, e pode ser que o deputado federal Beto Pereira, vá para o Republicanos, pois ele está bem alinhado com o presidente nacional. Temos que aguardar para ver o que vai ser resolvido a nível nacional", afirmou Jamilson.
Name também mencionou que o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), por enquanto, acompanha o PT, o que pra ele é considerado desfavorável. "A princípio, o MDB está acompanhando o PT, o que é muito ruim para a ala governista. Vamos aguardar para ver se acontece a federação MDB-PL. Vai ter que acompanhar a direita", acrescentou.
Para Mara Caseiro,o PSDB continua forte no Estado, com apoio de prefeitos e vereadores, a parlamentar destacou que sua saída para o PL é uma possibilidade. "A gente ainda tem muitos caminhos a percorrer, mas tem uma possibilidade de mudar de partido e estou acompanhando o Reinaldo. Mas hoje, temos Lia, Caravina, Jamil, Zé Teixeira, embora alguns possam sair, vai ter chapa de deputados estadual e federal. O partido ainda é muito forte, com vereadores e prefeitos", disse Mara.
Apesar das incertezas, o PSDB permanece determinado a manter uma forte presença nas eleições de 2026. Lia Nogueira, uma das líderes do partido no Estado, acredita na possibilidade concreta de que o PSDB apresente uma chapa para deputado estadual, com nomes de vereadores que já demonstraram interesse em se candidatar.
"Ainda tem muita coisa para acontecer, mas hoje é uma possibilidade firme que o PSDB apresente uma chapa concorrendo a estadual, com vereadores que não têm janela e querem colocar seus nomes", disse Lia.
O cenário político, portanto, está em constante mudança, e o fortalecimento das chapas estaduais será um dos grandes desafios para os partidos nos próximos meses. A política em Mato Grosso do Sul se prepara para mais um capítulo de disputas acirradas nas eleições de 2026, com novas alianças, migrações partidárias e uma divisão ainda indefinida entre os principais grupos políticos.Reportar Erro