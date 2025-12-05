PSDB define nova executiva em MS com Beto Pereira na presidência

A Comissão Executiva Nacional do PSDB definiu nesta semana a nova composição da executiva estadual do partido em Mato Grosso do Sul. O deputado federal Beto Pereira foi nomeado presidente da Comissão Provisória Estadual, que terá mandato até dezembro de 2026.

Ao comentar a nomeação, Beto Pereira ressaltou o compromisso com o fortalecimento da legenda. “Todas as missões que me foram confiadas, eu sempre cumpri com responsabilidade e dedicação. Não será diferente agora. Vamos construir chapas competitivas tanto para a Câmara Federal quanto para a Assembleia Legislativa”, afirmou.

A medida visa reorganizar o partido no estado com foco nas eleições do próximo ano. Ao lado de Beto, integram a nova direção nomes como o deputado federal Geraldo Resende, designado vice-presidente, o secretário Dagoberto Nogueira, o deputado estadual Paulo Corrêa como tesoureiro, e o vereador Juari na 1ª secretaria. A comissão conta ainda com membros como Victor Rocha, o prefeito de Dourados, Marçal Filho e Ricardo Senna.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também