PSDB ganha forças na Câmara Municipal com posse de Claudinho Serra

A cúpula do PSDB, encabeçada pelo governador Eduardo Riedel e o presidente estadual do partido, o ex-governador Reinaldo Azambuja, ganhou forças na Câmara Municipal com a posse do vereador Claudinho Serra, que ocorreu nesta terça-feira (23).

Para o partido, a extensa trajetória política de Serra, incluindo seus cargos anteriores como secretário municipal e sua participação na coordenação das campanhas do partido, o ingresso à Câmara representa um reforço significativo da influência e da força dos Tucanos.

De acordo com a sigla, o PSDB tem se dedicado há anos para fazer um bom governo, que agora, não ficará somente no executivo estadual, mas também na câmara, fortalecendo diretrizes."Ao assumir seu assento na Câmara Municipal, Claudinho Serra certamente contribuirá de maneira valiosa para o processo legislativo, defendendo a visão do PSDB e trabalhando em prol do aprimoramento de Campo Grande", destacou Reinaldo Azambuja.

"A presença de Claudinho Serra contribuirá significativamente para o avanço da agenda do PSDB e o cumprimento de seu compromisso com os cidadãos de Campo Grande", completou ao destacar o impacto positivo que isso terá na representação do partido na casa.

Atualmente, o PSDB de Mato Grosso do Sul é o maior no país, com Eduardo Riedel como governador, três deputados federais, seis deputados estaduais, 15 vice-prefeitos e 244 vereadores. Recentemente, com a filiação dos prefeitos de Miranda, Tacuru e Iguatemi, atingiu o número de 40 prefeituras, mais da metade dos municípios de MS, com tucanos na gestão.

