PSDB inicia articulação para definir nova executiva em Campo Grande

As lideranças do PSDB em Mato Grosso do Sul deram início às conversas para definir a nova composição da executiva municipal em Campo Grande.

O nome mais cotado para assumir a presidência é o do secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), Marcelo Miranda, mas a decisão final ainda dependerá de tratativas internas.

Segundo o vereador Professor Juari, a escolha já está praticamente encaminhada. “A gente já está definindo que o Marcelo Miranda provavelmente deve ser o nosso presidente municipal”, afirmou.

Na mesma linha, o vereador Papy confirmou a articulação e destacou a intenção de ampliar a presença dos parlamentares da Capital na executiva estadual.

“Marcelo Miranda é o vice-presidente e, como o Beto [Pereira] está saindo da presidência municipal para focar na chapa estadual, o Marcelo deve assumir. Todos nós vereadores da Capital vamos estar na direção também, na executiva”, explicou.

O vereador Silvio Pitu ressaltou que o partido já discute a formação das chapas para as eleições de 2026. “Nós iremos ter chapa de federal, de estadual, vamos fazer essa composição de nomes para que a gente possa devolver aquelas personagens que repetitivamente nós perdemos”, afirmou, citando a prioridade em manter lideranças como Geraldo Resende, Dagoberto Nogueira e Beto Pereira no PSDB.

Perdas e reconfiguração

Apesar das articulações, o partido passa por um processo de reconfiguração no Estado. O PSDB, que havia eleito 44 prefeitos em 2020, deve encerrar a janela partidária com 26. A expectativa é de que 18 prefeitos migrem para o PL, enquanto outros podem optar pelo PP.

