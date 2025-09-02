Menu
Menu Busca terça, 02 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

PSDB inicia articulação para definir nova executiva em Campo Grande

Marcelo Miranda é o nome mais cotado para assumir presidência municipal

02 setembro 2025 - 16h08Carla Andréa

As lideranças do PSDB em Mato Grosso do Sul deram início às conversas para definir a nova composição da executiva municipal em Campo Grande.

O nome mais cotado para assumir a presidência é o do secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), Marcelo Miranda, mas a decisão final ainda dependerá de tratativas internas.

Segundo o vereador Professor Juari, a escolha já está praticamente encaminhada. “A gente já está definindo que o Marcelo Miranda provavelmente deve ser o nosso presidente municipal”, afirmou.

Na mesma linha, o vereador Papy confirmou a articulação e destacou a intenção de ampliar a presença dos parlamentares da Capital na executiva estadual.

“Marcelo Miranda é o vice-presidente e, como o Beto [Pereira] está saindo da presidência municipal para focar na chapa estadual, o Marcelo deve assumir. Todos nós vereadores da Capital vamos estar na direção também, na executiva”, explicou.

O vereador Silvio Pitu ressaltou que o partido já discute a formação das chapas para as eleições de 2026. “Nós iremos ter chapa de federal, de estadual, vamos fazer essa composição de nomes para que a gente possa devolver aquelas personagens que repetitivamente nós perdemos”, afirmou, citando a prioridade em manter lideranças como Geraldo Resende, Dagoberto Nogueira e Beto Pereira no PSDB.

Perdas e reconfiguração

Apesar das articulações, o partido passa por um processo de reconfiguração no Estado. O PSDB, que havia eleito 44 prefeitos em 2020, deve encerrar a janela partidária com 26. A expectativa é de que 18 prefeitos migrem para o PL, enquanto outros podem optar pelo PP.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Androi

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

1&ordm; dia de julgamento de Bolsonaro: veja o que aconteceu
Política
1º dia de julgamento de Bolsonaro: veja o que aconteceu
Vereadores aprovam maior parte das emendas à LDO e mantêm vetos a projetos do Executivo
Política
Vereadores aprovam maior parte das emendas à LDO e mantêm vetos a projetos do Executivo
Ex-governador Reinaldo Azambuja
Política
PL adia evento de filiação do Reinaldo Azambuja
Nelsinho Trad
Política
PSD fará reunião para discutir cenário político para 2026 em MS, afirma Nelsinho
Procurador-geral da República, Paulo Gonet e ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) -
Política
Gonet solicita procedência da acusação do núcleo 1 e reafirma validade da delação de Cid
Luso Queiroz e o deputado Pedro Kemp
Política
Novo filiado do PT, Luso Queiroz anuncia planos para disputa legislativa em 2026
Foto: Izaias Medeiros
Política
Vereadores analisam vetos às emendas da Lei de Diretrizes Orçamentárias
Sessão Plenária
Política
Projeto propõe cadastro público de condenados por violência doméstica em MS
Bolsonaro
Política
AO VIVO - STF julga Jair Bolsonaro e sete réus por tentativa de golpe
Ex-governador Reinaldo Azambuja
Política
Reinaldo diz que executiva do PL será montada com quem 'quer fortalecer o partido'

Mais Lidas

Ele foi achado sem vida na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Fotógrafo morre de overdose em Campo Grande
A vítima faleceu na calçada
Polícia
AGORA: Homem morre em calçada do Tiradentes após passar mal
Cabo da PMMS, Marcelo Goes dos Santos -
Justiça
Cabo da PMMS é condenado por constrangimento ilegal em abordagem em Campo Grande
O caso aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem tem cabeça decepada após briga na Capital