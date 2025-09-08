PSDB realiza última reunião da executiva estadual sob comando de Reinaldo Azambuja

Nesta segunda-feira (8), o PSDB de Mato Grosso do Sul realiza a última reunião da executiva estadual sob a liderança de Reinaldo Azambuja. O encontro marca o fim de um ciclo à frente do partido, já que o ex-governador se prepara para oficializar sua filiação ao PL no próximo dia 21 de setembro.

Participam da reunião o deputado federal Geraldo Resende, que atualmente é o vice-presidente estadual da legenda, Dagoberto Nogueira, o deputado estadual e secretário geral, Paulo Corrêa, Lia Nogueira, Mara Caseiro e Pedro Caravina.

Com a saída de Reinaldo, Geraldo Resende deve assumir interinamente a presidência estadual do PSDB até o dia 21 de outubro, data prevista para a escolha da nova liderança do partido no Estado.

Articulações na Capital

Paralelamente à movimentação estadual, as lideranças do PSDB em Campo Grande deram início às tratativas para definir a nova composição da executiva municipal. O nome mais cotado para assumir a presidência é o do atual secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), Marcelo Miranda.

Segundo o vereador Professor Juari, a decisão está praticamente definida. “A gente já está definindo que o Marcelo Miranda provavelmente deve ser o nosso presidente municipal”, afirmou.

