Menu
Menu Busca sexta, 08 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

PT antecipa reunião decisiva sobre permanência no Governo de MS

O encontro reunirá dirigentes e deputados para debater a entrega dos cargos

08 agosto 2025 - 10h12Sarah Chaves    atualizado em 08/08/2025 às 10h19
Foto: Saul Schramm/AscomFoto: Saul Schramm/Ascom  

A reunião para discutir a saída do PT do governo estadual, que estava prevista para acontecer na próxima segunda-feira (11), foi antecipada para esta sexta-feira (8).

O encontro reunirá dirigentes e deputados para debater a entrega dos cargos ocupados pelo partido na atual gestão, marcada pelo rompimento político devido a divergências ideológicas. A decisão de deixar o governo ocorre após a avaliação de que os projetos do PT tornaram-se incompatíveis com a atual administração.

Entre os pontos que motivaram o rompimento estão o posicionamento de Riedel e Azambuja as ações de direita, como a crítica a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ao STF. 

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Política
Instalada comissão do Senado com liderança sul-mato-grossense sobre tarifa dos EUA
Rodrigo Massuo Sacuno -
Política
Prefeito de Naviraí quer "derrubar" ação que barrou reajuste de salário para R$ 35 mil
Senado aprova isenção de Imposto de Renda para quem ganha até dois salários-mínimos
Política
Senado aprova isenção de Imposto de Renda para quem ganha até dois salários-mínimos
Ministro Alexandre de Moraes
Política
Oposição protocola impeachment de Moraes após conseguir 41 assinaturas
MS fortalece laços com a Ásia apostando em transição energética e tecnologia
Política
MS fortalece laços com a Ásia apostando em transição energética e tecnologia
Deputado federal Rodolfo Nogueira
Política
"O que importa é estar junto com Bolsonaro", diz deputado sobre divisão no PL em MS
Geraldo Rezende e Dagoberto Nogueira
Política
Deputados criticam ocupação no Congresso: "Hoje é contra Moraes, amanhã vai ser quem?"
Presidente Gerson Claro recebeu presente de boas-vindas do governador de Marahastra
Política
Gerson Claro destaca vantagens comerciais da Rota Bioceânica em missão na Ásia
 Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) -
Política
Carlão cobra saída de Rosana Leite e alerta: "Vamos esperar entrar no caos?"
Rofoldo Nogueira, Camila Jara e Nikolas Ferreira -
Política
Rodolfo Nogueira diz que Camila Jara deu murro em Nikolas Ferreira

Mais Lidas

A mobilização aconteceu durante o começo da tarde de hoje
Polícia
JD1TV: Não foi fuga! Surto psiquiátrico de detento mobiliza equipes em presídio do Noroeste
Tereza Cristina (PP), Nelsinho Trad (PSD) e Soraya Thronicke (Podemos)
Política
Dois senadores de MS votaram a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Adolescente autista é abandonado em rodoviária após ser retirado a força de ônibus em MS
JD1TV: Homem que destruiu posto de saúde no Nova Lima morre em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Homem que destruiu posto de saúde no Nova Lima morre em Campo Grande