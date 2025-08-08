PT antecipa reunião decisiva sobre permanência no Governo de MS

A reunião para discutir a saída do PT do governo estadual, que estava prevista para acontecer na próxima segunda-feira (11), foi antecipada para esta sexta-feira (8).



O encontro reunirá dirigentes e deputados para debater a entrega dos cargos ocupados pelo partido na atual gestão, marcada pelo rompimento político devido a divergências ideológicas. A decisão de deixar o governo ocorre após a avaliação de que os projetos do PT tornaram-se incompatíveis com a atual administração.

Entre os pontos que motivaram o rompimento estão o posicionamento de Riedel e Azambuja as ações de direita, como a crítica a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ao STF.

