PT ficará com a maior parte, R$ 200 milhões, do "fundão eleitoral"

Priscilla Porangaba, com informações do TSE

Mesmo com as incertezas em torno do possível adiamento das eleições municipais por causa da pandemia, os partidos estão ansiosos pela verba que financia a campanha de seus candidatos.

De acordo com informações do Tribunal Superior Eleitoral, o Partido dos Trabalhadores (PT) ficará com a maior fatia do “Fundão Eleitoral”, cerca de R$ 200 milhões. O PSL, ex-partido do presidente Jair Bolsonaro, fica com a segunda maior fatia: R$ 193 milhões de reais.

Segundo o STE, os R$ 2 bilhões do Fundo Eleitoral serão divididos entre 33 partidos. A verba é distribuída de forma proporcional ao número de deputados federais de cada partido.

O PSD ficada com R$ 157 milhões, o MDB com R$ 154 milhões, o PP com R$ 140 milhões, o PSDB com 126 milhões, o PL com R$ 123 milhões, o DEM com R$ 114 milhões, o PSB com R$ 109 milhões, o PDT com R$ 99 milhões e o PSOL com 40 milhões de reais. O Partido Novo foi o único a abrir mão dos recursos, no caso, R$ 36,5 milhões.

A lei prevê a seguinte distribuição do fundo:

2% distribuídos igualmente entre todas as legendas registradas

35% consideram a votação de cada partido que teve ao menos um deputado eleito na última eleição para a Câmara

48% consideram o número de deputados eleitos por cada partido na última eleição, sem levar em conta mudanças ao longo da legislatura

15% consideram o número de senadores eleitos e os que estavam na metade do mandato no dia da última eleição

Os recursos do Fundo Eleitoral só serão disponibilizados aos partidos depois de a sigla definir critérios para a sua distribuição. Essas instruções têm de ser aprovadas pela maioria absoluta da executiva nacional da sigla e, depois, divulgadas ao público.

Entre as novas regras fixadas pelo TSE para o uso do fundo, neste ano, está a proibição para que os partidos políticos repassem esses recursos para candidatos de outras coligações.

Outra medida é a de que os gastos com advogados e contadores não poderão mais entrar no limite de gastos com apoiadores previsto em lei.

