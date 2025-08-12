Menu
Menu Busca terça, 12 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

PT suspenderá filiação de servidores concursados da Agraer que continuarem no governo

A medida faz parte da decisão do partido de deixar a base da atual gestão estadual

12 agosto 2025 - 13h36Sarah Chaves
Lideranças do PT, Pedro kemp, Vander Loubet, Vladimir Ferreira e Gleice JaneLideranças do PT, Pedro kemp, Vander Loubet, Vladimir Ferreira e Gleice Jane   (Sarah Chaves/JD1)

Apesar do rompimento oficial entre o Partido dos Trabalhadores (PT) com o governo estadual de Eduardo Riedel (PSDB), servidores concursados da Agência de Desenvolvimento Agrário E Extensão Rural (Agraer), irão ter a filiação suspensa e não contarão mais com o respaldo político do partido.

“Companheiros que, por ventura, permanecerem no governo, não permanecerão com a anuência da direção do PT”, afirmou o deputado estadual Pedro Kemp, reforçando que a decisão da sigla é definitiva.

São 25 filiados do PT nos cargos de chefia do Governo do Estado e alguns,mesmo que deixem a função, devem continar na pasta, e para isso se licenciar do partido, para não perder os cargos, salientou o deputado Pedro Kemp

O rompimento foi anunciado na última semana pelo diretório estadual do PT em Mato Grosso do Sul, encerrando oficialmente a aliança firmada em 2022, que contribuiu para a eleição de Riedel.

A apresentação da devolução oficial dos postos será feita após o retorno do governador Eduardo  Riedel de sua missão oficial à Ásia. Ainda segundo o presidente estadual do PT, Vladimir Ferreira, se o governo solicitar um período de transição, esse pedido será analisado, mas a decisão política já está tomada.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Missão Ásia no Japão abre portas para investimentos e parcerias em MS
Política
Missão Ásia no Japão abre portas para investimentos e parcerias em MS
Foto: Sabnet
Política
Projeto prevê aviso prévio aos usuários antes de cortes e ligações de serviços
Missão de MS no Japão avança em negociações para ampliar exportação de carne
Política
Missão de MS no Japão avança em negociações para ampliar exportação de carne
Pavilhão Nacional -
Brasil
Hasteamento da bandeira nacional passa a ser rotina diária no Palácio da Justiça
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
MPMS investiga pagamentos de gratificações na Câmara de Ribas do Rio Pardo
Conselho Federal da OAB, em Brasília -
Brasil
OAB destaca defesa da democracia em mensagem pelo Dia do Advogado
Leandro Ferreira Luiz Fedossi -
Interior
TCE pressiona prefeito de Nova Andradina a cobrar dívida de ex-vereador
Deputado federal, Hugo Motta
Política
Plano de contingência contra tarifaço terá prioridade na Câmara, reforça Hugo Motta
Riedel e Reinaldo lideram pesquisas para Governo e Senado, apontam levantamentos
Política
Riedel e Reinaldo lideram pesquisas para Governo e Senado, apontam levantamentos
Presidente Lula na 3ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável
Política
Lula defende cassação de deputados que ocuparam Mesa da Câmara

Mais Lidas

Mãe e filha foram mortas pelo sargento
Polícia
No Dia dos Pais, sargento do Exército mata esposa e filha; morreram abraçadas
Polícia tenta localizar o indivíduo
Polícia
JD1TV: Viu ele? Polícia caça homem que estuprou jovem na saída de academia na Capital
Imagem Ilustrativa
Polícia
No Dia dos Pais, avô é pego estuprando a neta de 8 anos em Campo Grande
Foto: G1
Polícia
Grave acidente em rodovia deixa quatro mortos, incluindo uma criança