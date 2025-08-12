PT suspenderá filiação de servidores concursados da Agraer que continuarem no governo

Apesar do rompimento oficial entre o Partido dos Trabalhadores (PT) com o governo estadual de Eduardo Riedel (PSDB), servidores concursados da Agência de Desenvolvimento Agrário E Extensão Rural (Agraer), irão ter a filiação suspensa e não contarão mais com o respaldo político do partido.

“Companheiros que, por ventura, permanecerem no governo, não permanecerão com a anuência da direção do PT”, afirmou o deputado estadual Pedro Kemp, reforçando que a decisão da sigla é definitiva.

São 25 filiados do PT nos cargos de chefia do Governo do Estado e alguns,mesmo que deixem a função, devem continar na pasta, e para isso se licenciar do partido, para não perder os cargos, salientou o deputado Pedro Kemp

O rompimento foi anunciado na última semana pelo diretório estadual do PT em Mato Grosso do Sul, encerrando oficialmente a aliança firmada em 2022, que contribuiu para a eleição de Riedel.

A apresentação da devolução oficial dos postos será feita após o retorno do governador Eduardo Riedel de sua missão oficial à Ásia. Ainda segundo o presidente estadual do PT, Vladimir Ferreira, se o governo solicitar um período de transição, esse pedido será analisado, mas a decisão política já está tomada.

