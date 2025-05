PT tem disputa por presidência em diretório da Capital

A realização das eleições em todos os Diretórios Municipais do Partido dos Trabalhadores (PT) ocorre no dia 6 de julho, das 9h às 17h, e em Campo Grande três nomes aparecem para disputar a vaga, o deputado estadual Pedro Kemp, a professora Maria Rosana e a atual secretária de organização do partido, Elaine Becker.

Para Agamenon do Prado, presidente do diretório municipal do PT, as candidaturas refletem a pluralidade de ideias dentro da legenda, mas não representam uma divisão. “O partido está pacificado. São correntes políticas que têm divergências na tática, na forma de construir a estratégia, mas que compartilham os mesmos objetivos”, afirmou.

O objetivo do partido é ampliar a presença nos espaços legislativos. No cenário geral, o PT trabalhará na reeleição de Camila Jara e na campanha de Vander Loubet ao Senado, além da reeleição do presidente Lula.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também