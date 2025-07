Puccinelli não descarta participação do MDB em chapa majoritária de Riedel

Após ter seu nome ventilado como uma possível alternativa cogitada pelas lideranças do PT em MS, o ex-governador André Puccinelli descartou a possibilidade e falou sobre participação em uma chapa majoritária do governador Eduardo Riedel e de Reinaldo Azambuja, que irá comandar o PL em MS.



“Nós vamos ter participação. Eu não tenho dúvida que pelo tamanho do MDB no Estado, pela qualidade dos seus membros, tem três deputados estaduais, pelo Moka, por mim, pelos vereadores de Campo Grande, pelos vereadores de Estado, o MDB vai participar sem sombra de dúvidas”, falou para a reportagem.

Puccinelli também comentou que pelo fato da senadora Tereza Cristina (PP) ter pedido uma vaga na majoritária para o Senado, ou vice do Governo, não é certo onde o partido poderá se encaixar, mas que mesmo assim, terá espaço. “Eu não tenho dúvidas que o MDB será partícipe da aliança PP, PL e Federação MDB/Republicanos”.

