Quadro de saúde de Bolsonaro é estável

O mais recente boletim do Hospital Rio Grande, onde Bolsonaro foi levado após apresentar forte dor abdominal nesta sexta-feira (11), informou que o ex-presidente tem quadro de saúde estável e passa por exames complementares.

Segundo a unidade, o ex-presidente “apresentou-se com quadro de distensão abdominal e dor”, e, neste momento, apresenta parâmetros vitais estáveis, recebendo hidratação e profilaxia antibacteriana.

“Está programada a realização de exames de imagem com contraste para melhor avaliação do quadro clínico”, disse o texto do hospital.

Ainda segundo o boletim, Bolsonaro está orientado e sem dor após receber medicação. Dependendo dos resultados de imagem, será discutido com familiares se o ex-presidente deve ser movido para outro centro de saúde.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também