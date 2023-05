Qual será o partido de Adriane?

A filiação da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, vem sendo cobiçada por dois importantes partidos de direita: o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o PP, da senadora Tereza Cristina, ambos de oposição ao presidente Lula.



O ex-presidente Jair Bolsonaro já ligou para a prefeita, convidando-a para ingressar no PL, legenda que tem uma expressiva representação no Congresso Nacional e principal, sigla de oposição a Lula.



A polarização entre esquerda e direita pode ser fator de peso, também nas eleições municipais. Em MS a eleição presidencial teve como resultado 59,49% a favor de Bolsonaro contra 40,51% do atual presidente, fato a ser considerado nas eleições de 2024.



No pleito passado, o PL elegeu em MS dois deputados federais, inclusive o mais votado Marcos Pollon.

Se de um lado Adriane Lopes vem sendo sondada pelo PL, a senadora Tereza Cristina ( PP ) também articula para ter a prefeita em seu partido. Senadora mais votada da história de MS (829 mil votos). Tereza é mulher, e tem peso significativo na política local.



ELEIÇÃO

A prefeita da Capital tem dito que “não fala de eleição agora” e se diz “focada na administração de Campo Grande” onde administra uma herança bastante complicada recebida de Marquinhos Trad.

Nos bastidores, porém, Adriane analisa as opções que se abriram para si, e tem uma visita a Bolsonaro sendo programada. Ao mesmo tempo tem “tricotado" com Tereza e mantendo próximas duas canoas onde possa colocar os pés.



Um fator maior acelera a necessidade de pensar logo no futuro, a fusão do Patriotas com o PTB, que força a mandatária da capital a ter novo endereço partidário, afinado com seu projeto de reeleição. Faltando dezessete meses para a disputa, Adriane tem sua adesão desejada em duas frentes, ambas de fácil combinação com seu perfil.

