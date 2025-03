Quatro projetos de lei serão votados na Câmara de Campo Grande nesta quinta

Na sessão desta quinta-feira (27), a Câmara Municipal de Campo Grande votará quatro projetos de lei. As propostas tratam de temas como saúde da mulher, acesso a exames médicos e a criação de um corredor comercial.

O primeiro projeto, de autoria do vereador Dr. Victor Rocha, é o Projeto de Lei 11.353/24, que institui o Programa de Acesso Universal a Exames de Diagnóstico. O objetivo é ampliar o acesso da população a exames médicos, visando à prevenção e diagnóstico precoce de doenças, além de melhorar a qualidade de vida e reduzir custos com tratamentos.

Outro projeto do vereador Dr. Victor Rocha, o Projeto de Lei 11.464/24, foca na saúde da mulher. A proposta prevê a criação de mecanismos para agilizar o encaminhamento de pacientes com suspeita de endometriose, visando um atendimento especializado e mais rápido.

Os vereadores também votarão, em primeira discussão, o Projeto de Lei 10.145/21, de autoria do vereador Junior Coringa, que autoriza a criação de um corredor comercial no Bairro Jardim Centro Oeste, na Avenida dos Cafezais. A medida tem como objetivo impulsionar o comércio local e atrair novos investimentos.

Por fim, será votado, em única discussão, o Projeto de Lei 11.742/25, que estabelece o Dia Municipal da Igreja Mundial do Poder de Deus, a ser comemorado anualmente em 20 de março. A proposta é do vereador Herculano Borges.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também