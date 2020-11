Ranking: a onze dias da eleição, Marquinhos tem 44,07%

O Instituto Ranking divulgou nesta quarta-feira (4) mais uma pesquisa eleitoral realizada na Capital. O atual prefeito e candidato à reeleição Marquinhos Trad aparece em primeiro, com 44,07% as intenções de votos.

Dagoberto Nogueira ((PDT) e Márcio Fernandes (MDB) aparecem em seguida com 9% dos votos. Depois, tem o Promotor Harfouche (Avante) com 6,14% das intenções. Vinicius Siqueira (PSL) aparece com 5,07%. Pedro Kemp, do PT, tem 3,43% e Sidneia Tobias (Podemos) 2,36%. Os demais candidatos têm de 1,21% a 0,14% das intenções de votos.





A pesquisa foi registrada no TSE sob o número: MS-03726/2020 entre os dias 31 de outubro e 3 de novembro e ouviu 1.400 pessoas em todas as regiões da área urbana, distritos e zona rural de Campo Grande.

Deixe seu Comentário

Leia Também