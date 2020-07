Ranking faz primeira pesquisa em Dourados sem Marçal

O Instituto Ranking de Pesquisas divulgou nesta segunda-feira (6) o primeiro levantamento para as eleições para a prefeitura de Dourados, após desistência de corrida ao pleito pelo deputado estadual Marçal Filho (PSDB). Nas pesquisas estimuladas, o deputado estadual Barbosinha (DEM) dispara na frente dos outros possíveis candidatos.

Em um cenário com três nomes, Barbosinha alcançou o percentual de 31%, seguido pelo também deputado estadual Renato Câmara, com 14,20%, e da atual prefeita e provável candidata à reeleição, Délia Razuk (PSDB).

Em outro cenário, com 11 candidatos, Barbosinha também, sai na frente com 28,60%, seguido novamente por Câmara, com 9,40% e Razuk, com 8,20%.

Já no caso de maior rejeição, também estimulada, a atual prefeita aparece na frente com 22,40%, seguida por Daniela Hall, com 9,20% e Racib, com 7,20%.

Em relação a pesquisa espontânea, Barbosinha aparece novamente com 14, 20% afrente de Marçal Filho que detém 8,40% das intenções de voto mesmo tendo desistido da Prefeitura de Dourados e Délia Razuk, atual prefeita de Dourados que fica em 3º lugar com 5, 60%.

A pesquisa foi feita entre os dia 1º e 4 de julho de 20020 e ouviu 500 pessoas, com o índice de confiança em 95%, tendo a margem de erro de 4.4% para mais ou para menos. O levantamento está registrado com o número: MS-06028/2020.

