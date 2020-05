Ranking mostra quadro em Dourados

O Instituto Ranking de Comunicação e Pesquisa divulgou nesta quinta-feira (21) um levantamento de intenção de votos para a prefeitura de Dourados, nas eleições deste ano.

De acordo com a pesquisa estimulada, quando o entrevistador apresenta ao entrevistado uma lista de candidatos, o deputado estadual Marçal Filho (PSDB) aparece com 30,20% das intenções de votos, seguido do também deputado estadual Barbosinha (DEM), que tem 17,40%. A prefeita da cidade, Délia Razuk (PTB) aparece em terceiro lugar, com 11,60%, seguida do deputado estadual Renato Câmara (MDB) que tem 8,80%. Veja a pesquisa completa no gráfico abaixo:

A Ranking também perguntou aos douradenses sobre a rejeição. A prefeita Délia lidera com 25,40%, seguido de Renato Câmara, com 9,80. Daniela Hall aparece em terceiro com 8,60%, seguida de Marçal que tem 7% e Barbosinha com 5,40%. Veja o gráfico completo abaixo:

Metodologia

O levantamento foi feito entre os dias 13 e 16 de maio de 2020 quando 500 entrevistas foram feitas em Dourados. A pesquisa está registrada com o número: MS-02090/2020.

