Ranking mostra quadro político em Bonito

O instituto Ranking Comunicação e Pesquisa divulgou nesta segunda-feira (29) a mais recente pesquisa de intenção de votos para a prefeitura de Bonito no pleito de 2024.

No cenário espontâneo, onde o entrevistado não é apresentado com opções, o atual prefeito, Josmail Rodrigues, aparece comandando, com 33% das intenções de votos, seguido de José Arthur, com 5,3%, Dr. Laércio, com 4%, Bosco Martins, com 3%, André Luiz, com 1%, Professor Loiva, com 0,8%, Décio Bigaton, com 0,6%, Edmilson Toquinho, com 0,4%, Luisa Lima, com 0,2%, e Juliana Salvatore, com 0,2%.

Dos entrevistados nesse cenário, 1% apontou outros nomes e 50,6% não sabem ou não responderam.

Já no cenário estimulado, onde são oferecidas opções, Josmail ainda comanda, com 42,4% das intenções de voto, seguido de José Arthur, com 8%, Dr. Laércio, com 7,2%, Bosco Martins, com 6%, André Luiz, com 2%, Professora Loiva, com 1,2%, Décio Bigaton, com 1%, Edmilson Toquinho, com 0,8%, Luisa Lima, com 0,6%, Juliana Salvatore, com 0,4%, e Jorginho Figueiredo, com 0,2%.

Na estimulada, 30,2% dos entrevistados não souberam informar em quem votariam ou não responderam.

Para a pesquisa, o instituto ouviu, entre os dias 25 e 26 de maio de 2023, 500 moradores da cidade de Bonito, com 16 anos ou mais. O intervalo de confiança do levantamento é de 95%, e a margem de erro é de 5% para mais ou para menos.

