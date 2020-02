Ranking pesquisas mostra equilíbrio em Nova Alvorada do Sul

Saiba Mais Política Pesquisa Ranking mostra Marquinhos "sozinho" e eleição em dois turnos

Um levantamento feito pelo Instituto Ranking - Comunicação & Pesquisa, mostra a intenção de votos da população de Nova Alvorada do Sul, para prefeito nas eleições 2020.

De acordo com a pesquisa espontânea de intenção de votos a população manteve um equilíbrio entre o atual prefeito Arlei Barbosa (MDB), com 9,33% das intenções, na frente de seu adversário José Paulo Paleari (DEM) com apenas 33 décimos a mais, já que o candidato do PT apresenta 9% das intenções.

Ainda entre os preferidos da população aparece o Delegado Elias Pereira (PTB) com 8,67% das pretensões para a disputa do executivo municipal.

Já na pesquisa estimulada das intenções de votos, Arlei aparece com 21,67% pouco a frente do rival Paleari, que fica com 21% das intenções, enquanto delegado Elias aparece novamente em 3° lugar.

Porém no índice de rejeição, o delegado do PTB é o menos rejeitado entre seis candidatos, enquanto o atual chefe do executivo lidera o ranking com 19,33% de rejeição, seguido por Juvenal Neto e Paleari.

A pesquisa foi feita entre os dias 24 e 26 de fevereiro de 2020, e ouviu 300 eleitores de Nova Alvorada do Sul, com base no Censo 2010 do IBGE. A margem de erro máxima estimada foi de 5.6%, para mais ou para menos. A consulta está registrada na Justiça Eleitoral com o número: MS-08236/2020.

Confira a pesquisa com todas as intenções de voto





