Receita e Câmara lançam a campanha "Sou Cidadão Solidário"

A Receita Federal iniciou a campanha ‘Sou Cidadão Solidário’, que, em parceria com a Câmara Municipal de Campo Grande, busca incentivar os contribuintes a destinar parte do Imposto de Renda para entidades que atendem crianças e adolescentes ou idosos.

O lançamento da ação acontece no dia 31 de março, às 9 horas, na Casa de Leis da Capital, apoiando a divulgação do programa e buscando incentivar mais pessoas a fazerem essa destinação.

A destinação pode ser feita diretamente na entrega da Declaração de Imposto de Renda, que teve início no dia 17 de março e segue até 30 de maio, com o contribuinte podendo destinar até 3% de imposto para o Fundo Municipal para a Infância e a Adolescência e mais 3% para o Fundo Municipal do Idoso.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Epaminondas Neto, o Papy, deu destaque para a parceria firmada com a Receita Federal. “São organizações que atendem a pessoa idosa, as crianças e os adolescentes, que vão ser beneficiadas com o montante destinado através do Imposto de Renda. Esta Casa de Leis se une à Receita Federal para que possamos impulsionar a campanha neste ano”, comentou o vereador.

O delegado da Receita Federal de Campo Grande, Zumilson Custódio, detalhou que o valor, no entanto, não sai do bolso do contribuinte. “É importante a gente destacar para as pessoas que esse valor não é pago pelo contribuinte”, comentou.

“Então tanto para quem tem imposto a pagar quanto para quem tem imposto a restituir, nada sai do bolso do contribuinte”, completou Custódio.

O delegado também esclareceu que “o próprio sistema, o próprio programa do imposto de renda já calcula quanto a pessoa pode destinar”, eliminando as chances de erro ou de o contribuinte ter receio de destinar valor acima do que será definido.

O vereador Herculano Borges, presidente da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, reforçou a importância de as instituições fortalecerem o trabalho das entidades atendidas pela campanha.

“Essa é uma pauta fundamental para as políticas públicas de inclusão. Nós devemos fazer as coisas com propósito, preparo, paixão e recursos. Essa campanha é muito inteligente e precisamos divulgar para a sociedade saber, e a Câmara Municipal é parceira dessa iniciativa. Vamos em busca de mais colaboradores para fortalecer os fundos municipais do idoso e da criança e do adolescente”, pontuou.

