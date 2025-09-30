Menu
Política

Recursos de partidos e procuradoria para cassar Adriane são barrados pelo TRE-MS

Democracia Cristã (DC) e Partido Democrático Trabalhista (PDT) alegam que houve compra de votos nas eleições de 2024 em Campo Grande

30 setembro 2025 - 10h23Vinícius Santos
Prefeita Adriane Lopes e sua vice Camila NascimentoPrefeita Adriane Lopes e sua vice Camila Nascimento   (Foto: Luiz Vinicius)

O desembargador Carlos Eduardo Contar, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), negou seguimento aos Recursos Especiais Eleitorais interpostos pela Procuradoria Regional Eleitoral (PRE/MS) e pelos partidos Democracia Cristã (DC) e Partido Democrático Trabalhista (PDT) de Campo Grande.

Os recursos tinham como objetivo reverter decisão do próprio TRE/MS, que havia julgado improcedente uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) contra a prefeita Adriane Barbosa Nogueira Lopes e a vice-prefeita Camilla Nascimento de Oliveira, eleitas no pleito de 2024. As ações questionam suposto abuso de poder religioso e captação ilícita de sufrágio (compra de votos) durante a eleição.

Segundo a Procuradoria Regional Eleitoral, o acórdão do TRE/MS teria negado vigência ao art. 41-A da Lei das Eleições, que trata da captação ilícita de sufrágio. Para o órgão, havia provas de compra de votos em favor da chapa, e a participação direta ou anuência das candidatas poderia ser inferida da gravidade dos fatos e da posição hierárquica delas em relação aos envolvidos.

Os partidos DC e PDT também alegaram que a anuência das candidatas poderia ser inferida a partir da extensão e gravidade das irregularidades narradas.

O TRE/MS, entretanto, concluiu que, embora houvesse indícios de práticas irregulares, faltaram provas robustas da participação direta ou anuência das candidatas, motivo pelo qual a AIJE foi julgada improcedente.

Os recursos especiais buscavam, alternativamente:

- Cassação dos mandatos da prefeita e da vice-prefeita;

- Declaração de inelegibilidade por oito anos;

- Aplicação de multa eleitoral;

- Anulação do acórdão dos embargos de declaração.

O desembargador-presidente negou seguimento aos recursos por não ser possível reanalisar fatos e provas já avaliados pelo TRE/MS e por falta de cumprimento de requisitos formais da instância especial.

Próximos passos

Mesmo com a negativa, os recorrentes ainda podem interpor agravo contra a decisão de inadmissão, nos termos do art. 279 do Código Eleitoral, observada a Súmula 71 do TSE. 

Caso o agravo seja aceito pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os recursos poderão ser analisados quanto ao mérito, podendo resultar em nova decisão sobre a AIJE.

Por enquanto, os mandatos da prefeita Adriane Barbosa e da vice Camilla Nascimento permanecem válidos, enquanto se aguarda a eventual análise do agravo no TSE.

