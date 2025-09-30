Recursos de partidos e procuradoria para cassar Adriane são barrados pelo TRE-MS

O desembargador Carlos Eduardo Contar, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), negou seguimento aos Recursos Especiais Eleitorais interpostos pela Procuradoria Regional Eleitoral (PRE/MS) e pelos partidos Democracia Cristã (DC) e Partido Democrático Trabalhista (PDT) de Campo Grande.
Os recursos tinham como objetivo reverter decisão do próprio TRE/MS, que havia julgado improcedente uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) contra a prefeita Adriane Barbosa Nogueira Lopes e a vice-prefeita Camilla Nascimento de Oliveira, eleitas no pleito de 2024. As ações questionam suposto abuso de poder religioso e captação ilícita de sufrágio (compra de votos) durante a eleição.
Segundo a Procuradoria Regional Eleitoral, o acórdão do TRE/MS teria negado vigência ao art. 41-A da Lei das Eleições, que trata da captação ilícita de sufrágio. Para o órgão, havia provas de compra de votos em favor da chapa, e a participação direta ou anuência das candidatas poderia ser inferida da gravidade dos fatos e da posição hierárquica delas em relação aos envolvidos.
Os partidos DC e PDT também alegaram que a anuência das candidatas poderia ser inferida a partir da extensão e gravidade das irregularidades narradas.
O TRE/MS, entretanto, concluiu que, embora houvesse indícios de práticas irregulares, faltaram provas robustas da participação direta ou anuência das candidatas, motivo pelo qual a AIJE foi julgada improcedente.
Os recursos especiais buscavam, alternativamente:
- Cassação dos mandatos da prefeita e da vice-prefeita;
- Declaração de inelegibilidade por oito anos;
- Aplicação de multa eleitoral;
- Anulação do acórdão dos embargos de declaração.
O desembargador-presidente negou seguimento aos recursos por não ser possível reanalisar fatos e provas já avaliados pelo TRE/MS e por falta de cumprimento de requisitos formais da instância especial.
Próximos passos
Mesmo com a negativa, os recorrentes ainda podem interpor agravo contra a decisão de inadmissão, nos termos do art. 279 do Código Eleitoral, observada a Súmula 71 do TSE.
Caso o agravo seja aceito pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os recursos poderão ser analisados quanto ao mérito, podendo resultar em nova decisão sobre a AIJE.
Por enquanto, os mandatos da prefeita Adriane Barbosa e da vice Camilla Nascimento permanecem válidos, enquanto se aguarda a eventual análise do agravo no TSE.
