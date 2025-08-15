Menu
Reforma da Unidade de Saúde da Família do Jardim Aero Rancho é entregue

Primeira etapa da modernização do complexo de saúde beneficia mais de 100 mil moradores

15 agosto 2025 - 14h25

A Prefeitura de Campo Grande entregou nesta sexta-feira (15), às 15h, a reforma da Unidade de Saúde da Família (USF) “Dr. Sebastião Eloy Pereira”, no Jardim Aero Rancho.

A solenidade integra a programação em comemoração aos 126 anos da Capital.

Esta é a primeira etapa da modernização do complexo de saúde do Aero Rancho, que também abriga o Centro Regional de Saúde “Dr. João Pereira da Rosa” (CRS Aero Rancho), o Centro de Atenção Psicossocial III (Caps III Aero Rancho) e a Base do SAMU.

O objetivo é ampliar a capacidade de atendimento e oferecer um ambiente mais seguro, funcional e acolhedor para usuários e profissionais.

Na USF, os serviços incluíram troca de piso, pintura, instalação de divisórias, revisão elétrica e reparos na cobertura.

Com a conclusão desta fase, mais de 100 mil moradores da região serão beneficiados com um espaço renovado e adequado às demandas da comunidade.

O investimento total para a modernização de todo o complexo é de R$ 4.449.253,42, sendo R$ 1.317.505,61 já aplicados nesta primeira fase.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), os atendimentos seguem normalmente e as melhorias representam um avanço importante para a saúde pública de Campo Grande.

