Regina Duarte rompe oficialmente com a Rede Globo

A Rede Globo anunciou nesta sexta-feira (28) o rompimento, em comum acordo, da relação contratual entre a emissora e a atriz Regina Duarte. Agora, Regina assumirá a secretaria especial de Cultura no dia 4 de março.

A decisão se deu pelo convite do presidente Jair Bolsonaro para que a atriz assumisse a secretaria especial de Cultura. O ex-secretário, Roberto Alvim, foi demitido pelo presidente após realizar um comunicado de teor nazista.

Durante o anúncio, Regina se mostrou grata pelas experiências vivenciadas. "Deixar a TV Globo é como deixar a casa paterna. Aqui recebi carinho, ensinamentos e tive a oportunidade de interpretar personagens extraordinárias, reveladoras do DNA da mulher brasileira”, disse.

Sobre a nova etapa, Duarte disse honrar a cultura nacional. "Que Deus me ilumine para que eu possa agora, na Secretaria Especial de Cultura do Governo Bolsonaro, honrar meus aprendizados em benefício das artes e das expressões culturais da população do meu país", acrescentou.

Com mais de 50 anos na emissora, a atriz estreou na Globo em 1969 com a novela "Véu de Noiva", dando vida a personagens memoráveis como em "Selva de Pedra", "Roque Santeiro", "Páginas da Vida" e a última foi no ano de 2018, “Tempo de Amar”.

