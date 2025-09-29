Menu
Menu Busca segunda, 29 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Regras de impeachment de ministros do STF são defendidas pela Advocacia do Senado

Manifestação garante que quórum para recebimento de denúncias e medidas cautelares no impeachment estão corretos

29 setembro 2025 - 11h53Vinícius Santos
Fachada do prédio do Congresso Nacional vista do STF - Fachada do prédio do Congresso Nacional vista do STF -   (Foto: Pedro França/Agência Senado)

A Advocacia do Senado Federal (Advosf) apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF) manifestação sobre a aplicação da Lei 1.079, de 1950, conhecida como Lei do Impeachment, em processos que envolvem ministros da Corte. O documento foi enviado para subsidiar duas arguições de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) relatadas pelo ministro Gilmar Mendes.

A ADPF 1259, apresentada pelo partido Solidariedade, e a ADPF 1260, da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), questionam dispositivos da lei, como o afastamento cautelar automático de ministros, a redução de vencimentos durante o processo e a possibilidade de qualquer cidadão apresentar denúncia. As ações argumentam que essas medidas seriam incompatíveis com as garantias constitucionais da magistratura.

As arguições também pedem que o STF determine a exigência de quórum qualificado de dois terços para o recebimento de denúncias e proíba medidas cautelares contra candidatos durante o período eleitoral.

Em defesa da lei, a Advosf afirma que a Lei do Impeachment está de acordo com a Constituição, garantindo que crimes de responsabilidade tenham lei especial e rito próprio. Segundo o órgão, o afastamento cautelar e a redução temporária de vencimentos são medidas provisórias e não violam as garantias da magistratura. Além disso, a manifestação destaca que permitir que qualquer cidadão protocole pedidos de impeachment reforça o princípio republicano e o controle social do poder.

O documento ainda esclarece que o quórum de maioria simples para o recebimento da denúncia é compatível com a Constituição, reservando o quórum de dois terços apenas para o julgamento final. A admissibilidade inicial de pedidos de impeachment é de competência do presidente da Câmara, no caso de presidente da República, e do presidente do Senado, em processos contra ministros do STF. Só após essa análise os Plenários decidem se o processo terá andamento.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ueverton da Silva Macedo, o "Frescura" -
Justiça
Ministro do STJ manda soltar "Frescura", acusado de corrupção em Sidrolândia
Lula lidera caminhada pelos 95 anos do MEC
Política
Lula lidera caminhada pelos 95 anos do MEC
Bolsonaro e Tarcísio discutem composição da chapa da direita ao Senado em 2026
Política
Bolsonaro e Tarcísio discutem composição da chapa da direita ao Senado em 2026
Reinaldo Azambuja ao lado de Valdemar Costa Neto ao assinar filiação ao PL
Política
Entrada de Reinaldo Azambuja no PL redesenha política de MS, avalia especialista
Fernando Haddad
Política
Haddad: atrelar votação da isenção do IR à da anistia é loucura
Michelle, Nikolas e aliados convocam para novo ato por anistia
Política
Michelle, Nikolas e aliados convocam para novo ato por anistia
Vice-presidente, Geraldo Alckmin
Política
Para Alckmin, encontro de Lula e Trump é um 1º passo para resolver tarifaço
Longen recebeu a nomeação das mãos do Embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi
Política
Sérgio Longen é nomeado cônsul honorário do Japão em MS
Ministro do Turismo, Celso Sabino, deixa o governo após ultimato do União Brasil
Política
Ministro do Turismo, Celso Sabino, deixa o governo após ultimato do União Brasil
Santiago e Riedel
Política
Presidente do Paraguai visita MS e participa de agenda oficial na Capital

Mais Lidas

Adolescente pediu ajuda no 1°BPM, em Campo Grande
Polícia
Expulso de casa pelos pais, adolescente pede 'abrigo' em batalhão da PM na Capital
Caso aconteceu no bairro Zé Pereira
Polícia
JD1TV: Sentado na rua, 'Zé Bonitinho' morre após ser atropelado por carro no Zé Pereira
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado
Chef Fábio Denardi
Cidade
Natural de MS, chef Fábio Denardi morre durante cirurgia no coração