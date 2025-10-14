Menu
Política

Reinaldo assume comando do PL em MS; veja como fica a composição do órgão provisório

O grupo inclui prefeitos, vereadores e deputados, deixando de fora João Henrique Catan e Marcos Pollon, ambos críticos à condução do partido

14 outubro 2025 - 07h30Sarah Chaves    atualizado em 14/10/2025 às 07h43
Reinaldo Azambuja em sua filiação ao PLReinaldo Azambuja em sua filiação ao PL   (Nilson Figueiredo)

A nova diretoria do órgão provisório do Partido Liberal (PL) em Mato Grosso do Sul já está definida e foi anotada na Justiça Eleitoral com vigência de 9 de outubro de 2025 a 8 de fevereiro de 2026. O ex-governador Reinaldo Azambuja assumiu a presidência estadual da sigla, consolidando sua liderança dentro do partido após a recente filiação.

Com a nova composição de 23 membros, o tenente Portela, que presidiu o último órgão provisório entre fevereiro e outubro deste ano, passa a ocupar o cargo de primeiro vice-presidente. A formação atual conta com prefeitos, vereadores e lideranças municipais entre seus membros.

Entre os novos nomes, destacam-se os vereadores de Campo Grande André Salineiro e Rafael Tavares, o prefeito de Maracaju, José Marcos Calderan, a vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira, o prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro, o prefeito de Sidrolândia, Rodrigo Basso, todos como vogais, ou seja, membros votantes sem cargos executivos.

O deputado federal Rodolfo Nogueira passa a ser o segundo vice-presidente, enquanto o prefeito de Naviraí, Rodrigo Sacuno, assume a tesouraria. Já o prefeito de Itaquiraí e presidente da Assomasul, Thalles Tomazelli, é o novo secretário, e o deputado estadual Coronel David foi nomeado secretário-geral.

O último órgão provisório, vigente entre 10 de fevereiro e 8 de outubro, tinha Portela na presidência e apenas Neno Razuk como parlamentar estadual entre os integrantes, sem nenhum deputado federal.

Por outro lado, ficaram de fora da nova composição o deputado estadual João Henrique Catan e o deputado federal Marcos Pollon, ambos críticos à condução do partido. Pollon, inclusive, tem se manifestado contra a decisão da legenda de aceitar o comando do ex-tucano Reinaldo Azambuja e de abrir mão de candidatura própria ao governo do Estado em 2026, já que Reinaldo declarou apoio à reeleição do governador Eduardo Riedel (PP).

O atual órgão tem caráter provisório e, conforme o registro na Justiça Eleitoral, deve dar lugar a uma eleição interna para o diretório estadual após o fim da vigência, em fevereiro de 2026.

