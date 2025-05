Reinaldo Azambuja avalia convite do PL e deve decidir após convenção do PSDB

O ex-governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, confirmou nesta quarta-feira (21) que recebeu um convite formal do Partido Liberal (PL) para se filiar à legenda.

No entanto, segundo ele, qualquer decisão sobre a mudança partidária só será tomada após a convenção nacional do PSDB, marcada para o dia 5 de junho.

Reinaldo desembarcou em Campo Grande na tarde desta quarta-feira (21), após uma agenda política em Brasília, onde participou de reuniões com lideranças do PSDB e do Podemos para tratar sobre uma possível incorporação do Podemos ao PSDB.

Segundo ele, também está sendo discutida a criação de uma federação mais ampla, que pode incluir partidos como Republicanos e outras siglas do campo da centro-direita.

Sobre o convite do PL, Reinaldo detalhou que a reunião foi com o ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Rogério Marinho e o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto. “Eles manifestaram interesse na nossa filiação, no fortalecimento do partido no Estado e no apoio à reeleição do governador Eduardo Riedel. Dissemos que vamos analisar, mas que qualquer definição só virá depois do dia 5”, reforçou.

Apesar da indefinição, Reinaldo afirmou que o diálogo com o PL é positivo. “A conversa foi madura, estamos alinhados em várias pautas, inclusive na construção de um projeto nacional de centro-direita para 2026.”

Reinaldo também comentou sobre o papel da senadora Tereza Cristina (PP) nas eleições de 2026. Ele afastou rumores de que ela possa ser adversária política no Estado. “Tereza tem todo o direito de pleitear espaço na majoritária. Nós temos uma aliança desde 2022, ela vai estar conosco construindo esse projeto”, afirmou.

