Reinaldo Azambuja diz que PL se fortalece com novas filiaÃ§Ãµes em MS

O presidente do Partido Liberal em Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, afirmou que a sigla vive um momento de fortalecimento no estado durante ato de filiação realizado na tarde desta segunda-feira (30), em Campo Grande.

O evento ocorreu na sede do partido, no bairro Chácara Cachoeira, e reuniu lideranças políticas, incluindo deputados estaduais e pré-candidatos. Segundo Azambuja, pelo menos cinco deputados estaduais formalizaram filiação à legenda.

“O partido cresce com o esforço de todos. Estamos organizando chapas completas e competitivas, porque é o conjunto que garante o resultado nas eleições”, afirmou.

De acordo com o dirigente, o foco do partido neste momento é estruturar candidaturas fortes para as eleições de 2026. A expectativa é eleger até sete deputados estaduais, além de conquistar espaço na Câmara Federal e no Senado.

Azambuja também destacou que o partido segue alinhado com lideranças nacionais, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, além de dirigentes da legenda, e reforçou que novas filiações devem ocorrer nos próximos dias.

“O prazo não termina hoje. Outras lideranças ainda devem se filiar até os próximos dias, fortalecendo ainda mais o partido”, disse.

Sobre as articulações para o Senado, o presidente do PL afirmou que a sigla possui quatro pré-candidatos: ele próprio, a vice-prefeita de Dourados Gianni Nogueira, o deputado Capitão Contar e Marcos Pollon. A definição de quem irá disputar a vaga deve ocorrer durante as convenções partidárias, previstas para julho.

Azambuja ressaltou ainda a importância de alianças políticas para o pleito e citou partidos como PP, União Brasil, Republicanos, MDB, PSDB e PSD como possíveis integrantes do grupo. “O mais importante é construir um grupo forte. Eu acredito na política de conjunto. Ninguém constrói nada sozinho”, afirmou.

O dirigente também reforçou que a prioridade do grupo é a disputa nacional, com foco na eleição presidencial, e disse que os partidos aliados devem caminhar juntos nas eleições.

O ato desta segunda-feira deve resultar entre 20 e 25 novas filiações, segundo estimativa do próprio presidente do partido. Porém, hoje apenas cinco deputados estaduais se filiaram, sendo o Mara Caseiro, Zé Teixeira, Marcio Fernandes, Paulo Correa e Lucas de Lima.

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