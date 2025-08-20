Reinaldo Azambuja é elogiado pela presidente do PSDB Mulher durante visita a Campo Grande

A presidente nacional do PSDB Mulher, Cinthia Ribeiro, em visita a Campo Grande, participou nesta terça-feira (20) do evento Elas Governam, que reuniu prefeitas de todo o Brasil, e também realizou encontro com filiadas no diretório estadual do partido.

Durante a agenda, a dirigente destacou a importância da representação feminina na política e o fortalecimento do PSDB em Mato Grosso do Sul.

Ela elogiou a atuação do ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB), ressaltando a força política do partido no estado, e comentou sobre o planejamento de candidaturas femininas e chapas majoritárias para 2026, citando nomes como Lia Nogueira (PSDB) e Mara Caseiro (PSDB) como possíveis representantes do estado para Brasília.

Em suas declarações, a dirigente também abordou a necessidade de renovação do PSDB em âmbito nacional, reforçando a relevância de manter um projeto organizado e sustentável para mulheres no partido.

Segundo ela, o PSDB Mulher é o segmento feminino mais estruturado do país, com estatuto próprio, orçamento garantido e atuação consolidada na construção de políticas públicas.

Saiba Mais Política Reinaldo deve se filiar ao PL dia 12 de setembro em evento na Capital

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Política Reinaldo deve se filiar ao PL dia 12 de setembro em evento na Capital

Deixe seu Comentário

Leia Também