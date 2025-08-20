Menu
Reinaldo Azambuja é elogiado pela presidente do PSDB Mulher durante visita a Campo Grande

Cinthia Ribeiro destacou candidaturas femininas e chapas majoritárias para 2026 em Brasília

20 agosto 2025 - 17h40Carla Andréa    atualizado em 20/08/2025 às 17h45

A presidente nacional do PSDB Mulher, Cinthia Ribeiro, em visita a Campo Grande, participou nesta terça-feira (20) do evento Elas Governam, que reuniu prefeitas de todo o Brasil, e também realizou encontro com filiadas no diretório estadual do partido.

Durante a agenda, a dirigente destacou a importância da representação feminina na política e o fortalecimento do PSDB em Mato Grosso do Sul.

Ela elogiou a atuação do ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB), ressaltando a força política do partido no estado, e comentou sobre o planejamento de candidaturas femininas e chapas majoritárias para 2026, citando nomes como Lia Nogueira (PSDB) e Mara Caseiro (PSDB) como possíveis representantes do estado para Brasília.

Em suas declarações, a dirigente também abordou a necessidade de renovação do PSDB em âmbito nacional, reforçando a relevância de manter um projeto organizado e sustentável para mulheres no partido.

Segundo ela, o PSDB Mulher é o segmento feminino mais estruturado do país, com estatuto próprio, orçamento garantido e atuação consolidada na construção de políticas públicas.

