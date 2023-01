Reinaldo Azambuja cumpriu 70,83% das promessas de campanha

Sarah Chaves, com informações do G1 e Assessoria

No balanço final dos compromissos cumpridos nos mandatos de governadores que iniciaram em 2019 e terminaram em 2022 divulgado nesta quinta-feira (5), pelo G1, Reinaldo Azambuja aparece em primeiro lugar na lista

Em quatro anos de gestão, Reinaldo Azambuja cumpriu totalmente 70,83% dos compromissos assumidos durante as eleições de 2018, conforme o levantamento. Na sequência aparecem os então governadores Eduardo Leite e Ranolfo Vieira Júnior, do Rio Grande do Sul (70,58%), Carlos Moisés, de Santa Catarina (69,22%), e Camilo Santana e Izolda Cela, ambos do Ceará (68,42%).

Das 24 promessas, 17 foram classificadas como totalmente cumpridas, quatro como parcialmente cumpridas e apenas 3 não foram cumpridas. O G1 levantou tudo o que foi prometido e separou o que poderia ser claramente cobrado e medido.

Algumas das promessas que Reinaldo Azambuja cumpriu foram: A nova reforma administrativa com fusão de secretarias; programas de formação e capacitação permanente de servidores/as públicos/as em gênero, raça e etnia; o novo marco regulatório da inovação em Mato Grosso do Sul e aumento do número de empregos formais no estado.

Para as três promessas que não foram cumpridas, como a construção da ponte sobre o Rio Paraguai; Reforma da malha ferroviária oeste de Três Lagoas a Corumbá e universalização do esgotamento, o Governo do Estado justificou que a construção da ponte está no cronograma de conclusão, prevista para entrega em dezembro de 2024. Em relação à malha ferroviária, após a concessão ser devolvida ao governo federal não houve movimentação na tramitação. Por último, as obras da universalização do serviço de esgotamento sanitário seguem em andamento com 60% do processo concluído.

Deixe seu Comentário

Leia Também