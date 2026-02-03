Menu
Política

Reinaldo Azambuja vai à Brasília para discutir chapas do PL nesta quarta-feira

A reunião com Valdemar da Costa Neto ocorre em meio a divergências internas no partido em MS

03 fevereiro 2026 - 08h23Sarah Chaves
Ex-governador Reinaldo Azambuja (PL))Ex-governador Reinaldo Azambuja (PL))   (Sarah Chaves/JD1)

Presidente estadual do PL, Reinaldo Azambuja, viaja a Brasília nesta quarta-feira (3), após abertura do ano na Assembleia legislativa, para reunião com o presidente nacional do partido, Valdemar da Costa Neto, com o objetivo de discutir a formação de chapas e alinhar estratégias eleitorais. 

Em entrevista ao JD1, Azambuja confirmou que o encontro tratará da organização eleitoral. “Vamos conversar um pouquinho sobre a questão das chapas, discutir os nomes e as opções que nós temos. As chapas ainda estão em montagem. Nenhum partido tem totalidade, nem para estadual, nem para federal”, afirmou. Segundo ele, também será discutida a estratégia nacional. “Estamos organizando a estratégia para a campanha do Flávio Bolsonaro e vou conversar com o Valdemar e com o Rogério para alinhar isso.”

O presidente estadual do PL negou que haja crise interna, apesar das manifestações públicas divergentes. “Da nossa parte, não tem arestas. A campanha do Flávio é prioridade, assim como a reeleição do governador Eduardo Riedel e o fortalecimento das bancadas”, declarou. Azambuja defendeu unidade partidária. “Para ganhar do PT e do Lula, precisamos ter pensamento de unidade. Política não é unanimidade, mas vamos buscar o que é melhor para o todo.”

As declarações ocorrem enquanto o deputado federal Marcos Pollon mantém sua pré-candidatura ao governo do Estado, em posição oposta à defesa do apoio à reeleição de Riedel. Pollon afirmou que pode rever seus planos caso seja convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para disputar o Senado. “Existe um apelo forte. Se o presidente Bolsonaro me imputar essa missão, não tem como dizer não”, disse, ressaltando, porém, que segue como pré-candidato ao governo.

Além de Pollon, o deputado estadual João Henrique Catan também se colocou como pré-candidato ao Executivo.

