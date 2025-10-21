Menu
Política

Reinaldo convocará primeira reunião do PL em MS após conclusão da nova sede

Conforme o presidente regional da sigla, objetivo é formalizar diretórios em todos os 79 municípios

21 outubro 2025 - 09h37Sarah Chaves    atualizado em 21/10/2025 às 10h40
Reinaldo Azambuja (PL)Reinaldo Azambuja (PL)   (Roberta Martins)

O ex-governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, agora presidente estadual do Partido Liberal (PL), afirmou que uma importante reunião com a executiva estadual será convocada assim que a nova sede do partido estiver totalmente pronta. O espaço, localizado na rua Dr. Zerbini, na Chácara Cachoeira, em Campo Grande, promete ser uma identidade para o PL no estado, funcionando como um ponto de articulação e coordenação das ações da sigla nas próximas eleições.

Para a reportagem, Reinaldo compartilhou detalhes sobre a importância da nova sede, que, segundo ele, representa mais que uma estrutura física: "É a identidade do partido. Ter uma sede própria nos dá mais consistência e visibilidade. A partir daqui, vamos planejar nossas ações e fortalecer ainda mais a nossa base política em todo o estado", disse.

O ex-governador destacou que a reunião tem como foco alinhar as diretrizes do partido para os próximos meses, especialmente em relação à reeleição do governador Eduardo Riedel, à construção de uma bancada federal mais forte e à formação de uma bancada estadual mais representativa.

Reinaldo também foi questionado sobre a escolha dos novos membros da executiva estadual do PL e afirmou que sua seleção se baseou em representatividade, buscando incluir tanto os novos quanto os antigos prefeitos e lideranças que estão alinhados com os projetos do presidente Jair Bolsonaro e do presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto.

Além disso, o ex-governador destacou a meta de expandir a presença do PL em todos os 79 municípios do estado. "A hora que a sede ficar pronta eu vou convocar uma reunião com esse pessoal, para a gente se conhecer e traçar algumas diretrizes também com o pessoal do partido. Ele é constituído, tem 49 diretórios das 79 cidades. A gente quer formalizar nas 79. Vamos conversar com essa turma, os que estão e os que vieram também", concluiu Azambuja.

