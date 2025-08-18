Reinaldo deve oficializar saída do PSDB em setembro

O ex-governador Reinaldo Azambuja confirmou, nesta segunda-feira (18), que sua saída do PSDB, partido em que permaneceu por 30 anos, deve ser oficializada em setembro.

Segundo ele, as tratativas com a direção nacional do PL estão em fase final, envolvendo conversas diretas com o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, e com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Você não muda de um partido que esteve 30 anos sem ter pelo menos as garantias de que vai poder contribuir. Estou acertando os últimos detalhes, não é algo que se faz com pressa. A eleição está longe ainda, é só ano que vem”, declarou.

Reinaldo destacou que a decisão de migrar para o PL, assim como a ida do ex-secretário de Governo Eduardo Riedel para o PP, é um “fato consumado”. Ambos afirmaram não ter interesse em “esvaziar” o PSDB, que atualmente é o maior partido de Mato Grosso do Sul.

“Não queremos destruir o PSDB, pelo contrário. Eu indo para o PL tenho condições de ajudar a fortalecer o partido. O Riedel indo para o PP também terá espaço para crescer junto com o Moka. O PSDB continuará tendo musculatura, com vereadores e lideranças que pretendem ser candidatos”, disse.

Sobre a transição no comando tucano no Estado, Reinaldo afirmou que essa será uma decisão do presidente estadual Marconi Marques junto à bancada de deputados estaduais e federais. “Nós não vamos sair querendo comandar o partido. Essa discussão é deles”, completou.

Questionado sobre o espaço para deputados federais tucanos no arco de alianças com PL e PP, Reinaldo reconheceu que a situação só deve avançar em 2026, quando abrir a janela partidária. Até lá, alguns parlamentares devem permanecer no PSDB.

O ex-governador também sinalizou que a articulação estadual passa por uma composição ampla entre PL, PP e PSDB, podendo incluir outros partidos conforme o andamento das federações partidárias.

“Provavelmente teremos esse arco de aliança consolidado para o ano que vem. O PL, o PP e o PSDB caminharão juntos, mas a costura final depende das conversas em andamento. Em setembro tudo isso vai estar definido”, concluiu.

