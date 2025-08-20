Reinaldo deve se filiar ao PL dia 12 de setembro em evento na Capital

O ex-governador Reinaldo Azambuja, atualmente no PSDB, deve se filiar ao PL no dia 12 de setembro. Ele já havia adiantado à imprensa que sua saída ocorreria no próximo mês.

Na ocasião, Azambuja declarou que estava em tratativas com om a direção nacional do PL. "Você não muda de um partido que esteve 30 anos sem ter pelo menos as garantias de que vai poder contribuir. Estou acertando os últimos detalhes, não é algo que se faz com pressa. A eleição está longe ainda, é só ano que vem”, disse.

O senador Rogério Marinho (PL-RN) afirmou que a filiação de Reinaldo acontece dia 12 de setembro, em evento na Capital. Local ainda deve ser definido nos próximos dias.

