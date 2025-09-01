Menu
Política

Reinaldo diz que executiva do PL será montada com quem 'quer fortalecer o partido'

Filiação do ex-governador está marcada para o dia 12 de setembro, na Associação Nipo-Brasileira

01 setembro 2025 - 15h44Gabrielly Gonzalez
Ex-governador Reinaldo AzambujaEx-governador Reinaldo Azambuja   (Foto: Reprodução)

Conforme já antecipado pelo JD1, a filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja ao PL (Partido Liberal) acontece no dia 12 de setembro, às 16 horas na Associação Nipo-Brasileira. 

Questionado, Azambuja disse que a executiva do PL será montada com quem vai fortalecer o partido. "Vamos montar uma executiva com a participação de todos que queiram ajudar a fortalecer o partido", disse à reportagem. 

O ex-mandatário do executivo estadual não chegou a revelar quem já está confirmado na executiva do partido.

Durante o evento estarão presentes Valdemar da Costa Neto - presidente nacional do partido, e o Tenente Portela - presidente estadual.

 

 

