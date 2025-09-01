Reinaldo diz que executiva do PL será montada com quem 'quer fortalecer o partido'

Conforme já antecipado pelo JD1, a filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja ao PL (Partido Liberal) acontece no dia 12 de setembro, às 16 horas na Associação Nipo-Brasileira.
Questionado, Azambuja disse que a executiva do PL será montada com quem vai fortalecer o partido. "Vamos montar uma executiva com a participação de todos que queiram ajudar a fortalecer o partido", disse à reportagem.
O ex-mandatário do executivo estadual não chegou a revelar quem já está confirmado na executiva do partido.
Durante o evento estarão presentes Valdemar da Costa Neto - presidente nacional do partido, e o Tenente Portela - presidente estadual.
