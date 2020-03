Reinaldo fecha fronteiras a pedido do Governo Federal

O Governador Reinaldo Azambuja anunciou nesta terça-feira (24), na pagina oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, que fechou as fronteiras com os países vizinhos, Paraguai e Bolívia. Ainda conforme o anúncio, a recomendação foi feita pelo Governo Federal.

A medida foi tomada para conter o avanço do novo coronavíruus (Covid-19) no estado, bem como no Brasil. Na nota, o Executivo Estadual não esclarece de que forma será realizado esse trabalho.

(*) Em breve outras informações sobre a medida.

